Casualowy piątek: podsumowanie 2019 r. w branży słodyczy (wydarzenia, dane i opinie)

Coca-Cola nie zamierza wycofać się z plastiku, "bo tak chcą konsumenci" Koncern Coca-Cola nie zrezygnuje ze sprzedaży napojów w plastikowych opakowaniach, bo konsumenci wciąż chcą ich używać - powiedziała Beatriz "Bea" Perez, wiceprezeska firmy odpowiedzialna za zrównoważony rozwój i public affairs.