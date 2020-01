Colian rozszerza linię Grześki Tyci o trzy nowe smaki

Bitesy to produkty przekąskowe, łatwe do dzielenia się, w poręcznej porcji, zwykle o gramaturze 100 -150 g i cenie ok. 5,50 – 7 zł za opakowanie. Funkcjonalna torebka z zamknięciem strunowym umożliwia wielokrotne otwieranie i zamykanie produktu.

Wprowadzeniu oferty na rynek towarzyszy silne wsparcie komunikacyjne w telewizji, internecie, prasie handlowej i na nośnikach reklamy zewnętrznej. W punktach sprzedaży zaplanowano ekspozycje na dedykowanych standach.

Oferta linii Grześki Tyci obejmuje:

1. Grześki Tyci – Tyci, ale dzielne! Uwielbiane wafelki Grześki w czekoladzie deserowej w wersji „tyci”. Cena det. 4,99 zł/120 g.

2. Grześki Tyci - Miniwafelki Grześki w czekoladzie mlecznej, w sam raz dla wielbicieli mlecznej czekolady. Cena det. 4,99 zł/120 g.

3. NOWOŚĆ! Jeżyki Tyci – uwielbiane, najeżone bakaliami ciasteczka w czekoladzie, w mniejszej formie podania, którą można zabrać ze sobą i cieszyć się ich smakiem w dowolnej chwili. Cena det. 4,99 zł/100 g.

4. NOWOŚĆ! Toffino Tyci – miękki, ciągnący się karmel o unikalnym smaku, oblany czekoladą. Bezkonkurencyjny produkt o tak niepowtarzalnym smaku. Cena det. 4,99 zł/110 g.

5. NOWOŚĆ! O!rzeszki Tyci – chrupiące orzeszki arachidowe, pokryte delikatną czekoladą i chrupką polewą. Cena det. 4,99 zł/110 g.

