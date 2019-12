Coraz więcej przedszkoli i szkół rezygnuje z czekoladowego Mikołaja na rzecz owocowych przekąsek

Szef Lotte Wedel: branża lodów rozwija się szybciej niż czekoladowa, nasze plany co do lodów są długookresowe (wideo)

Dyrektorzy placówek oświatowych mówią, że złożyły się na to różne czynniki. Po pierwsze – wymagająca interwencji kondycja zdrowotna najmłodszego pokolenia - otyłość i cukrzyca są uznane za choroby cywilizacyjne. Po drugie: większa dostępność niskoprzetworzonych, naturalnych słodyczy i ich konkurencyjna cena. Po trzecie wreszcie: preferencje rodziców.

– A co cieszy najbardziej także upodobania samych dzieci – dodaje Izabela Motkowska, intendent Przedszkola Samorządowego nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" w Białymstoku. – Nawet kilkulatki są coraz bardziej świadome tego, co służy ich zdrowiu, a co nie i mówią, że wolą zdrowe żelki, albo owocowe chipsy.

Jak co roku przedszkola i szkoły w okresie przedświątecznym otrzymują wiele atrakcyjnych ofert od producentów.

– Decydując wspólnie z rodzicami, czy wyłożyć do paczki słodycz, którego skład trudno zrozumieć, a inny, którego etykieta to trzy znajomo brzmiące składniki np. jabłka, truskawki i cytryna, wybieramy ten drugi – mówi Izabela Motkowska.

Zapewne ważnym argumentem jest też zmiana piramidy żywieniowej, której na początku tego roku dokonał Instytut Żywienia i Żywności. Teraz jej podstawą są owoce i warzywa.

Te wybory na poziomie przedszkolnych grup znajdują odzwierciedlenie w badaniach rynku. Według raportu Nielsen z 2018 roku ponad 60 proc. konsumentów wskazuje, że szuka produktów z krótką listą składników i deklaruje, że są w stanie zapłacić za nie więcej.

Sprawia to, że na sklepowych półkach pojawia się coraz więcej wartościowych przekąsek. Ich producenci zaś odnotowują w tym roku w przedświątecznym okresie wyraźne zwyżki sprzedaży.

Eksperci zajmujący się rynkiem słodyczy twierdzą, że coraz częściej sięgamy po przekąski, ale mają one odgrywać w naszym życiu wiele funkcji: uzupełniać kalorie, dostarczać niezbędnych składników, dawać chwilę wytchnienia i przyjemności. Ale ważne są też z punktu widzenia międzyludzkich relacji, dzielenia się, wspólnego jedzenia itd.

Według danych Nielsen rynek słodyczy w Polsce w 2018 roku miał wartość 16,4 mld zł i wykazywał wyraźną tendencję rozwojową (kilka procent w skali roku). Największe wzrosty odnotowały przekąski. Ich sprzedaż skoczyła o 10 proc. w porównaniu z rokiem 2017. Segment zdrowych przekąsek stanowi ok. 5% polskiego rynku słodyczy. To ciągle nisza, ale wykazuje największą dynamikę.

– 70% matek czyta skład kupowanego jedzenia, zaś 51% z nich zwraca dodatkowo uwagę na tabelę wartości odżywczych. Młode pokolenie ma zdecydowanie proekologiczne podejście do jedzenia. Dlatego widzę ogromny potencjał tego segmentu – podkreślała Natalia Stsepantsova, współtwórczyni Porcji Dobra podczas debaty “Podjadanie warte miliony. Boom na rynku przekąsek”