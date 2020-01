Czy niedziele wolne od handlu są korzystne dla branży lodowej?

Wprowadzany od 2018 roku zakaz handlu w niedzielę wymusił na Polakach zmianę ich konsumenckich przyzwyczajeń. Dotyczą one nie tylko robienia zakupów, ale także sposobów spędzania wolnego czasu. Już w zeszłym sezonie sieci lodziarni zauważyły, że nowe przepisy pozytywnie wpłynęły na zainteresowanie ich produktami.

– Ograniczenia handlowe spowodowały, że szczególnie wiosną i latem zupełnie inaczej planujemy swoje weekendy. Zamiast gonić za kolejnymi wyprzedażami, wielu z nas wybiera rodzinny spacer czy inną aktywność na świeżym powietrzu. To otwiera przed lodziarniami spore możliwości. Szczególnie, że zimne desery to taka drobna przyjemność, na którą chętnie sobie pozwalamy przy okazji relaksu poza domem – mówi Paulina Daniłowicz, manager rozwoju sieci Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy”.

Zwiększeniu obrotów w niedzielę sprzyjają konkretne lokalizacje. Nie bez przyczyny dużą popularnością cieszą się punkty położone w parkach, w centrach miast oraz okolicach skwerów i atrakcji turystycznych.



– Miejsca często uczęszczane przez ludzi są najbardziej rentowne, ponieważ zapewniają stały przepływ potencjalnych klientów. Wyraźnie obserwujemy to w przypadku formatów mobilnych, czyli riksz usytuowanych przy chętnie odwiedzanych terenach rekreacyjnych. Zajście na lody wydaje się dla wielu osób nieodzownym elementem spaceru – zwraca uwagę przedstawicielka „u Lodziarzy” i dodaje: – To samo dotyczy lokali stacjonarnych czy lodziarni z częścią kawiarnianą. Nasi franczyzobiorcy najczęściej decydują się na otwieranie ich w centrach miast. To zapewnia im funkcjonowanie latem nawet do późnego wieczora.

Nieco mniej optymistycznie przedstawia się natomiast sytuacja wysp czy lokali w strefie food court w galeriach handlowych. To właśnie one najszybciej odczuły negatywne skutki zakazu sprzedaży. Mimo że zgodnie z prawem lodziarnie i inne lokale gastronomiczne mogą być otwarte, to siłą rzeczy liczba ich klientów w wolne niedziele spadła.

– Siłą napędową tego typu punktów są klienci, którzy w przerwie czy po skończonych zakupach wpadali na lody. W obecnym modelu właścicielom odpada jeden dzień sprzedażowy w tygodniu – tłumaczy Paulina Daniłowicz. – Obserwujemy, że właśnie z tej przyczyny nowi franczyzobiorcy mają opory przed otwieraniem punktów w galeriach. Jednak co ciekawe, do tej pory nie spotkaliśmy się z opinią, jakoby zakaz handlu w niedzielę przyczynił się do upadku jakiejkolwiek wyspy. Na decyzję o zamknięciu składa się zawsze kilka czynników.