Dr. Oetker promuje produkty nowej linii My Natural Day

Nowa linia My Natural Day to szeroka gama naturalnych, zbożowych i owocowych przekąsek i deserów pełnych wartościowych składników jak zboża, owoce, nasiona chia i superfruits. Produkty z nowej Linii My Natural Day to:

· zbożowe śniadania: jednoporcjowe owsianki, jaglanki i gryczanka z Chia i owocami, które wystarczy zalać gorąca wodą;

· jednoporcjowe Kisiele SUPER FRUITS – z dodatkiem takich super fruits jak: acerola, jagody goi, dzika róża czy aronia, które zawierają 30% mniej cukru, a ponadto cukier w nich zawarty to brązowy, nierafinowany cukier trzcinowy;

· budynie zbożowe na bazie mąki owsianej, jaglanej i orkiszowej, które są pożywnym podwieczorkiem, a przygotowuje się gotując na wartościowym mleku, na 4 porcje;

· gotowe Żelki Mini Fruits – 100% z owoców, bez żelatyny i bez dodatku cukru, które można zabrać ze sobą wszędzie.

Koncept reklamy My Natural Day powstał we współpracy klienta z agencją reklamową Bardzo. Reklamę wyprodukował dom produkcyjny Easy Hell Productions, a wyreżyserowała Mava Targosz. Za zakup mediów odpowiada dom mediowy Arena Media oraz Business Factory.

Reklama w telewizji emitowana jest w głównych stacjach TVN, POLSAT, TVP oraz w dobranych do grupy docelowej stacjach tematycznych. Komunikacja uzupełniona jest o sile wsparcie w Internecie: display, VOD, media społecznościowe.