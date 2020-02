Eksperci: cukrzyca stała się wreszcie priorytetem dla decydentów

Prezes Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska przypomniała, że od kilku miesięcy są refundowane nowoczesne leki przeciwcukrzycowe, których od wielu lat dopominali się pacjenci i diabetolodzy. Od listopada 2019 r. objęto refundacją flozyny, zmniejszające u chorych ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, grożących zawałem serca, udarem mózgu oraz niewydolnością serca. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. dla pacjentów z otyłością dostępne są tzw. inkretyny, które również mają wysokie rekomendacje i chronią przed powikłaniami sercowo-naczyniowymi.

"Cukrzyca wreszcie stała się priorytetem dla decydentów, a jeśli chodzi o refundację nowych technologii leczniczych 2019 r. był przełomowy" - podkreśliła Śliwińska. Mówili o tym również eksperci, zwracając uwagę, że cukrzyca jest jednym z największych wzywań zdrowotnych. Ocenia się, że w naszym kraju cierpi na tę chorobę 2,8 mln osób. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na jej leczenie ponad 2 mld zł rocznie, a wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie (wraz z utrata produktywności pacjentów) sięgają nawet 7 mld zł.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że w 2020 r. przewidziane są kolejne ułatwienia w dostępie do niektórych leków. "Jesteśmy na fali wzrostowej, firmy widzą, że mają możliwość wprowadzania nowych produktów - podkreślił. - Od 1 marca zostaną zmniejszone ceny jednej z insulin krótkodziałających o kilka procent, a długodziałających o 16 proc. Mam nadzieję, że część innych producentów również obniży swoje ceny".

Miłkowski zastrzegł jednak, że wciąż nie wszystkie potrzeby chorych na cukrzycę mogą być spełnione. Na razie nie będzie możliwości sfinansowania pomp insulinowych oraz systemów monitorowania glikemii dla osób powyżej 26. roku życia, bo jest to duża grupa pacjentów i spore wydatki dla budżetu. Systemy te oraz pompy są refundowane dla osób młodszych (które nie ukończyły 26 lat) z cukrzycą typu 1. Ostatnio - przypomniał wiceminister - wprowadzono także refundację czujników do monitorowania glukozy we krwi Flash dla dzieci od 4. do 18. roku życia.

Prezes PSD Anna Śliwińska przekonywała, że dobrze byłoby, żeby systemy monitorowania glikemii oraz pompy insulinowe były refundowane chociaż tym osobom z insuliną typu 1, które z nich wcześniej korzystały, ale przekraczają już 26. rok życia. W jej ocenie co roku była to kolejna grupa kilkuset osób. Na razie osoby po 26. roku życia mogą korzystać z częściowej refundacji osprzętu do pompy insulinowej (zbiorniczki i wkłucia).