FC Pszczółka z szeregiem nowości nie tylko w kategorii karmelków, ale też wyrobów czekoladowych

- Przez lata konsekwentnie zbudowaliśmy sobie bardzo silną pozycję wśród producentów karmelków. Po uruchomieniu dwa lata temu nowej fabryki, rozpoczęliśmy ekspansję na rynku wyrobów czekoladowych. Nasze linie produkcyjne należą do najnowocześniejszych w Europie i dają możliwość wytwarzania produktów innowacyjnych o doskonałym smaku. Dlatego na rynku konkurujemy nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością – mówi Robert Rudnicki, prezes zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

- Konsumenci są wymagający, jeśli chodzi o jakość słodyczy, poszukują naturalności i walorów prozdrowotnych. Dlatego chcąc skutecznie rywalizować na bardzo konkurencyjnym rynku słodyczy, musimy uważnie obserwować zachowania klientów i zachęcać ich do sięgania po nasze wyroby, które cały czas staramy się dostosować do zmieniającego się rynku – dodaje.

W 2020 roku „Pszczółka” wypuści na rynek BeeJelly, czyli galaretki w cukrze, w czterech owocowych smakach: cytrynowym, pomarańczowym, jabłkowym i wiśniowym. Dodatkowo każda z galaretek kryje w środku malinowe nadzienie. Galaretki zawierają naturalne soki owocowe i wzbogacone są witaminą C.

Dostępne będą też BeeJelly, jako galaretki o owocowych smakach z dodatkiem naturalnych soków ukryte w czekoladzie. Także Sympatie, czyli czekoladowe kule o smaku śmietankowym i orzechowym z dodatkiem maleńkich chrupek będę teraz także dostępne w nowych smakach: pistacjowym i migdałowym.

Grupa karmelków drażerowanych czekoladą powiększy się wkrótce o BeeMBER, czyli cukierki w czekoladzie z nadzieniem alkoholowym o smaku: tequila, whisky, rum i wódka. Cocktail mix to z kolei cukierki czekoladowe o smaku cytrynówki, wiśniówki, porzeczkówki oraz malinówki.

Nowością na rynku będą też Gumiaki, czyli karmelki o smaku owocowym z nadzieniem o konsystencji galaretki. Cukierki będą dostępne w czterech smakach - cytrynowym, pomarańczowym, jabłkowym i truskawkowym.

Bubble Bee, to kolejny nowy produkt Fabryki Cukierków „Pszczółka”, który pojawi się na półkach sklepowych. Są to karmelki nadziewane o smaku gumy balonowej skierowanie w szczególności do małych konsumentów.

Fabryka Cukierków "Pszczółka" to producent słodyczy, którego historia sięga 1952 roku. Należy do Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej SA i w całości jest polską firmą.