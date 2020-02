Firma Orzeszek wprowadza nowe opakowania bakalii

Nowe regulacje to nie jedyne wyzwanie dla firm z branży opakowań

Nowe opakowania to wyjście naprzeciw rosnącemu trendowi on-the-go. Konsumenci są coraz bardziej mobilni, a będąc często w ruchu, oczekują większej trwałości opakowania i produktu. Firma Orzeszek zdecydowała się więc wprowadzić format opakowania typu flow-pack na produkty przekąskowe w małych opakowaniach, (tzw. impulsowe).

Opakowania mają nowy design, który nawiązuje do identyfikacji wizualnej marki, poprzez główne kody kolorystyczne i elementy grafiki.

Na początek w nowych opakowaniach pojawią się najbardziej popularne wśród konsumentów orzeszki ziemne solone oraz mieszanka studencka (o gramaturze 50 g, a także 100 g). Z czasem firma planuje rozszerzenie tej oferty także o inne produkty przekąskowe: jak orzechy czy pszenicę w miodzie.

Nowe opakowania Orzeszka znajdą się na półkach sklepów sieci E.Leclerc, Frac w lokalnych sklepach i sieciach tradycyjnych oraz w sklepie internetowym bakaliowyswiat.pl.

- Decydując się na opakowania typu flow-pack chcemy je wyróżnić, aby konsumentom łatwiej było zauważyć naszą nową propozycję. Z drugiej strony – nawiązujemy do identyfikacji wizualnej marki, poprzez zachowanie głównych kodów kolorystycznych i elementów grafiki, które oddają nasze wartości. W ten sposób, konsumenci, którzy mają już do nas zaufanie, a także Ci, którzy naszą markę dopiero poznają, wiedzą, że nowe opakowania należą do tej samej rodziny – mówi Piotr Płóciennik, członek zarządu firmy Orzeszek.

Orzeszek, to polska firma rodzinna, która zajmuje się konfekcjonowaniem i sprzedażą żywności z różnych kategorii, w tym bakalii, orzechów, suszonych owoców, ziaren, pestek, zbóż, kasz i miodów. Większość oferowanych produktów, pod marką konsumencką Orzeszek, pakowana jest w transparentne opakowania.