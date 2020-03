IBT poszerza strategię i będzie eksportować polskie słodycze, na początku do Niemiec

ITB ocenia też, że na tę chwilę nie wiadomo jaki wpływ na branżę będzie miał kryzys związany ze światową pandemią. Jednak obecnie Polska nadal znajduje się w pierwszej dziesiątce największych producentów słodyczy w Unii Europejskiej. Polskie słodycze trafiają głównie do państw unijnych. Eksport w tym segmencie rośnie szacunkowo w tempie około 10–15 proc. rocznie.

Dotychczasowa działalność spółki International Brands Trading opierała się na dystrybucji azjatyckich i amerykańskich słodyczy do Polski. Niemiecka spółka córka przeanalizowała dane niemieckiego rynku na podstawie, których stwierdziła, że jest duży potencjał dla polskich słodyczy na tym jej rodzimym rynku. Przenalizowano najbardziej popularne kategorie słodyczy i już na początku tego roku rozpoczęto rozmowy z wybranymi partnerami handlowymi w ramach dystrybucji.

- Od początku tego roku mocno przyspieszyliśmy. Będzie to dla nas rok zmian i nowych wyzwań. Będziemy nadal rozwijać dystrybucję amerykańskich i azjatyckich słodyczy oraz napojów w Polsce, ale jednocześnie skupimy się na promocji i szukaniu rynków zbytu dla polskich wyrobów cukierniczych. Celujemy w sieci dużych sklepów, ponieważ to tam najczęściej klienci sięgają po nasze produkty. Obiecująco wygląda tez poszerzanie sprzedaży w kanale dystrybucji jakim są stacje paliw – mówi Markus Knopf, prezes International Brands Trading.

- Naszym celem w pierwszej kolejności są Niemcy. Przede wszystkim ze względu na to, że jest to rynek dobrze nam znany, ale również dlatego, że polskie słodycze cieszą się tam ogromną popularnością. Będzie to też niewątpliwie swoista optymalizacja w wykorzystaniu działających już niemieckich struktur. Posiadamy własne magazyny, więc naturalną koleją rzeczy wydaje się dziś decyzja o eksporcie. Mam nadzieję, że z miesiąca na miesiąc wartość eksportu będzie rosła - dodaje.

Decyzję w sprawie uruchomienia dystrybucji do Niemiec zarząd International Brands Trading podjął również na podstawie analiz rynkowych dotyczących rynku słodyczy w Polsce oraz za granicą. Według szacunków branżowych w 2020 roku rozwojowi tego segmentu będą sprzyjać m.in. dobra koniunktura, rozwój eksportu, a także różnicowanie się asortymentów produktów.

International Brands Trading jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów światowych marek słodyczy i słonych przekąsek z kontynentów azjatyckiego i Ameryki Północnej. Prowadzona przez polsko-niemiecki zarząd firma prężnie się rozwija na rynku polskim i zagranicznym.

Centra dystrybucyjne i magazyny spółki znajdują się w Polsce, Niemczech i Malezji. Spółka współpracuje z dużymi sieciami supermarketów oraz największymi sieciami sklepów spożywczych w Polsce.