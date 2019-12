Jacyna: trzeba zniechęcać konsumentów do spożywania słodzonych produktów

View this post on Instagram

Butelka wódki może zdrożeć o 1,4 zł, paczka papierosów - o złotówkę. Sejm poparł podwyżkę akcyzy Sejm opowiedział się w piątek za 10-proc. podwyżką akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe - odrzucił uchwałę Senatu, który podwyżkom się sprzeciwił. Tym samym 1 stycznia 2020 r. półlitrowa butelka wódki może podrożeć - jak obliczyło MF - o ok. 1,4 zł, a paczka papierosów o ok. 1 zł. #akcyza #alkohole #alkohol #papierosy #rzad #pis #podwyzki #podwyzkicen #sejm #polityka #branzahandlowa #branzaspozywcza #portalspożywczy #artykul