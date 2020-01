Lodziarnie franczyzowe – zima to dobry moment na rozpoczęcie działalności

Zima to najlepszy czas na rozpoczęcie działań otwarcia lodziarni franczyzowej, ponieważ można zyskać kilka cennych miesięcy na przygotowania. Ponadto niektóre sieci oferują także specjalne promocje, które pozwalają zaoszczędzić środki na inwestycję. Pierwszy krok jaki należy zrobić to wybór sieci franczyzowej. Nie warto, by decyzja zapadła wyłącznie na podstawie ofert z internetu. Potrzebny jest osobisty kontakt z przedstawicielem sieci.