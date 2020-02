Lotte Wedel od marca będzie korzystał tylko z energii ze źródeł odnawialnych

- Wielcy liderzy myślą długofalowo. Dużo dalej niż w perspektywie kwartału, czy najbliższych wyborów. Dla nich ważne są następne pokolenia. Po raz pierwszy w historii wiatr i słońce wygenerowały więcej energii elektrycznej w Unii Europejskiej niż węgiel. Najświeższy raport przygotowany na zlecenie JP Morgan pokazuje jednak wyraźnie, że to co robimy dla ekologii to o wiele za mało – czytamy we wpisie Macieja Hermana, dyrektora zarządzającego Lotte Wedel w serwisie LinkedIn.

- Od przyszłego miesiąca cała energia zużywana przez Wedla będzie pochodzić tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W naszym kraju dostęp do OZE jest niestety bardzo ograniczony, tym bardziej dziękuję wedlowskiej ekipie za dopięcie tego jak ważnego tematu. Z takich małych kroków składa się to, co powinniśmy robić wszyscy na co dzień – podkreśla Maciej Herman.

E.Wedel to marka obecna na polskim rynku od 1851 roku. W wedlowskim portfolio znajdują się między innymi takie produkty, jak: Ptasie Mleczko®, Mieszanka Wedlowska, Torcik Wedlowski, Bajeczny czy Pierrot. Oprócz nich konsumenci mogą wybierać z szerokiej oferty tabliczek pełnych i nadziewanych, ciastek (Wedlove, Amerykanki), batonów (Pawełek) oraz wafli (WW, wafelki torcikowe), a także żelki i cukierki. Oferta produktowa Lotte Wedel obejmuje również lody E.Wedel oraz lody Ptasie Mleczko®.

Od września 2010 roku Wedel jest częścią japońskiej Grupy Lotte, międzynarodowego koncernu założonego w 1948 roku. Obecnie Grupa działa w różnych dziedzinach biznesu, włączając w to m.in. sektor spożywczy, słodyczy, handlu, podróży i turystyki, chemiczny, rynek budowlany oraz finansowy.