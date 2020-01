Lotte Wedel wchodzi w 2020 r. z mocnym przytupem w kategorii Ptasie Mleczko

Jakie nowości szykuje Wedel dla konsumentów na 2020 rok? - Zgodnie z naszą misją zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach. Jest to możliwe dzięki ciągłemu rozwojowi portfolio i wprowadzaniu nowości. To jest w tej branży niezwykle ekscytujące, że konsumenci wciąż oczekują czegoś nowego i lubią być zaskakiwani – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Herman.

- 2020 rok rozpoczynamy bardzo mocnym akcentem – wprowadzamy na rynek zupełnie nowy format pianek Ptasie Mleczko®. Będzie to format Mini w otwieranych i zamykanych opakowaniach torebkowych. Intensywna kampania reklamowa rusza niebawem - dodaje.

- Będzie to produkt dedykowany trochę innym okazjom konsumenckim. Będzie się nim można cieszyć w tzw. międzyczasie - na spacerze, w autobusie, w pociągu, w pracy. Będzie go można z łatwością schować do torebki czy plecaka. To nasz wedlowski klasyk w bardziej impulsowej odsłonie, odpowiedni zarówno do indywidualnej konsumpcji, jak i do dzielenia się, a przez to bardziej atrakcyjny dla młodych konsumentów – ludzi, którzy są dynamiczni i dużo się przemieszczają – mówi również szef Lotte Wedel.

Zachęcamy do przeczytania pełnego wywiadu w strefie premium: "Maciej Herman, szef Lotte Wedel o sytuacji branży, akwizycjach, inwestycjach, nowej fabryce i planach eksportowych (wywiad)"

I podkreśla, że produkt ciekawy jest także dlatego, że przez kształt sześcianu oferuje nieco inne proporcje czekolady i pianki, co zapewni nowe doznania smakowe.

- Wiążemy z tym wdrożeniem duże nadzieje i jesteśmy bardzo ciekawi reakcji naszych odbiorców. Warto przypomnieć, że 2019 roku Ptasie Mleczko® przeszło redesign, czyli zmianę grafiki opakowań, co było odważnym krokiem z naszej strony – nawiązaliśmy współpracę z kilkoma młodymi ilustratorami, którzy zaprojektowali pudełka dla każdego z wariantów smakowych, opowiadając jednocześnie swoje indywidualne historie związane z tym produktem (można je przeczytać wewnątrz opakowań) – wskazuje Maciej Herman.