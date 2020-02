Marka Ben&Jerry's wprowadza do Polski lody we współpracy z Netflixem

Netflix&Chilll’d Peanut Butter Ice Cream with Sweet & Salty Pretzel Swirls & Fudge Brownies to połączenie smaków Ben&Jerry’s: masła orzechowego, słodko-słonych precli i czekoladowego, pokruszonego brownie.

Edycja trafi do stałej sprzedaży. Najpierw Netflix&Chilll’d będzie można kupić w hipermarketach Carrefour w całej Polsce. W Warszawie i okolicach będzie je także można zamówić online w trakcie śledzenia losów bohaterów “Domu z papieru” “Sex Education”, “Crown” czy "Orange is the new black", czyli produkcji, którymi lody były już promowane. Umożliwią to sklep internetowy Frisco.pl albo dostawy UberEats. Od kwietnia będą dostępne w sprzedaży stacjonarnej w całej Polsce.

Ulubione lody i ulubiony serial w przypadku Ben&Jerry’s i Netfliksa, to także wyjątkowe połączenie jeśli chodzi o przekaz do milionów fanów na świecie. Oprócz emocji filmowych i oryginalnych smaków, marki angażują się w działania dotyczące ważnych dla współczesnego świata spraw. Zarówno lody Ben&Jerry’s i produkcje Netfliksa tworzone są, by propagować tolerancję, ciekawość świata i wzajemne wspieranie drugiej osoby.

- Uwielbiamy to, że Netflix tak samo jak my jest zaangażowany w integrację, różnorodność, innowacyjność i dostarczanie swoim fanom radości. Właśnie dlatego postanowiliśmy połączyć siły i zaskoczyć fanów podwójną dawką emocji. Dla Ben&Jerry’s to także kontynuacja dłuższej historii tworzenia smaków w partnerstwie z cenionymi ludźmi i organizacjami. W 2009 roku przemianowaliśmy „Chubby Hubby” czyli „Pulchny mąż” na „Hubby Hubby”, aby uczcić legalizację małżeństw jednopłciowych w Vermont. W 2015, walcząc o zatrzymanie zmian klimatycznych powstał smak: Save Our Swirled. Równość społeczna, zmiany klimatyczne, a tak także sprawiedliwy handel to ważne dla nas wartości - mówi Martyna Kaczmarek Brand Manager CEE marki Ben & Jerry’s.

Ben & Jerry's od 1978 roku zajmuje się produkcją lodów, a założyli ją koledzy ze szkolnej ławki - Ben Cohen i Jerry Greenfield. Ich celem jest (i zawsze było) tworzenie najlepszych lodów w najprzyjemniejszy sposób. W asortymencie firma korzysta ze składników zgodnych z zasadami i certyfikacją Fair Trade, bez GMO, w tym cukru, kakao, wanilii, bananów i kawy.