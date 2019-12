Marka Huel ulepszyła formułę flagowego produktu jedzenia w proszku

Huel, wiodąca na świecie marka kompletnych produktów spożywczych, wprowadza najnowszą wersję swojego sproszkowanego jedzenia, Huel Powder v3.0. Nowa formuła Huel została opracowana we wszystkich naturalnych smakach – zostały one ulepszone, bez uszczerbku dla wartości odżywczych. To odświeżona formuła jedzenia w proszku, dzięki której smak i tekstura napoju są znacznie przyjemniejsze. Produkty są bezglutenowe, wegańskie i powstają w zrównoważony sposób.