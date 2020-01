Masy krówkowe HELIO #bezolejupalmowego

Czym jest olej palmowy? Surowy olej palmowy oraz surowy olej palmowy z ziaren palmowych z pestek to dwa rodzaje olejów pochodzących z tego samego drzewa – palmy olejowej. Olej palmowy znajduje się dziś w licznych produktach gotowych i przetworzonych, a można go spotkać pod takimi oznaczeniami w składzie, jak np.: tłuszcze CBE i CBS, kwas palmitynowy czy stearynian srobitolu.

Według WWF, masowa produkcja niecertyfikowanego oleju palmowego jest dziś poważnym zagrożeniem dla lasów tropikalnych i wielu gatunków zwierząt, a substancje chemiczne stosowane na niecertyfikowanych plantacjach zanieczyszczają glebę, środowisko i wodę. Jak podaje WWF, roczna światowa produkcja oleju palmowego wynosi 66 mln ton. W Polsce, od 2004 roku spożycie oleju palmowego wzrosło o 150%, a średnia roczna konsumpcja w przeliczeniu na jednostkę PKB w 2017 roku wynosiła 711 kg.

Firma HELIO, mając na uwadze coraz większy wpływ konsumpcji oleju palmowego na nasze życie, już od dawna poleca polskim konsumentom m.in. masy krówkowe HELIO, które wytwarzane są według tradycyjnej receptury, z surowców najwyższej jakości, bez użycia oleju palmowego, bez konserwantów i bez glutenu. Wzorowy skład mas krówkowych HELIO potwierdza przyznany im certyfikat „Czytaj skład poleca“ oraz liczne nagrody przyznawane innowacyjnej linii mas do ciast HELIO przez ekspertów rynku, m.in. Laur Konsumenta.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, to Dzień Bez Oleju Palmowego jest dobrą okazją, by zmienić nasze dotychczasowe nawyki i zacząć zwracać uwagę na jakość składników, uważnie czytać etykiety i świadomie podejmować decyzje o zakupie produktów - najlepiej #bezkonserwantów i #bezolejupalmowego. Świetnym przykładem są produkty HELIO, zarówno masy krówkowe z certyfikatem „Czytaj skład poleca”, jak i popcorny do mikrofalówki HELIO, które także nie zawierają tłuszczu palmowego w składzie. Wybierając produkty pochodzące od sprawdzonego polskiego producena – firmy HELIO, możemy mieć więc pewność, że najlepiej zadbamy o zdrowie swoje i swojej rodziny, a także… o ochronę środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.