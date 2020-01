Milka rozda 4 razy po 100 000 zł w loterii „Milka. Sercem z Naszymi”

W tym roku Milka ponownie zachęca Polaków do wspólnego kibicowania naszym skoczkom narciarskim. Aby rozbudzić jeszcze większe emocje, marka zorganizowała loterię konsumencką, w której co tydzień do wygrania będzie 100 000 zł, a co godzinę 100 zł.

Aby wziąć udział w loterii wystarczy zakupić dowolny produkt marki Milka, a następnie zgłosić paragon na stronie loterii www.loteriamilka.pl, gdzie dostępny jest także regulamin konkursu. Każdy uczestnik natychmiast otrzyma informację czy wygrał nagrodę. Jeżeli paragon nie jest wygrany – jeszcze tego samego dnia można zarejestrować kolejne paragony i mieć następną szansę na wygraną.

Loteria trwa od 15 stycznia do 14 lutego 2020 r i jest prowadzona na terenie całej Polski.

Loteria konsumencka jest elementem kolejnej odsłony długofalowej kampanii prowadzonej pod hasłem „Milka. Sercem z Naszymi”, która wystartowała wraz z rozpoczęciem sezonu skoków narciarskich 2019/2020. Milka, związana ze sportami zimowymi na świecie od blisko 25 lat, po raz kolejny pragnie nie tylko wesprzeć polskich zawodników, ale również zagrzać do działania kibiców. Obok sponsoringu Kadry A i wsparcia młodych talentów zaplanowała także szereg działań towarzyszących, w tym liczne akcje sprzedażowe. Materiały z wizerunkiem polskich skoczków widoczne są w telewizji, digitalu oraz w punktach sprzedaży w całej Polsce.

Za operacyjne zarządzanie kampanią oraz działania eventowe odpowiada event-factory, za kreacje kampanii – agencja Carla Zuri, a obsługę loterii – IQ Marketing. Produkcją spotu zajął się dom produkcyjny Truskavka, a strategią i zakupem mediów dom mediowy Mindshire. Materiały graficzne zostały przygotowane przez IQ Marketing i zaadaptowane na potrzeby loterii przez Hasselford. Działania PR prowadzi agencja Big Picture.