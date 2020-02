Mondelēz International z rekordową sprzedażą ciastek Oreo i rekordem Guinnessa

Milka zaprasza do Strefy Kibica, tym razem na stoku w Stroniu Śląskim

Oreo to największa marka w portfolio Mondelēz International. Każdego roku sprzedaje się około 34 miliardów ciastek Oreo, co oznacza 92 miliony dziennie. Szacuje się, że od czasu ich premiery w roku 1912, zostało sprzedanych około 500 miliardów ciastek Oreo. Rekordowa sprzedaż w 2019 r sprawiła, że Mondelēz International znalazł oryginalny sposób, by móc się nim cieszyć z całym zespołem!

30 stycznia o godzinie 8:00 czasu środkowego (CST) rozpoczęło się transmitowane na żywo wydarzenie, podczas którego 5 066 pracowników Mondelēz International, reprezentujących 32 kraje, ustanowiło nowy rekord Guinnessa w kategorii "Najwięcej osób moczących ciastka". Nawiązuje to do rytuału jedzenia Oreo - Przekręć, Poliż, Zamocz! Do wspólnej zabawy dołączył także zespół w warszawskim biurze Mondelez Polska.

- Jesteśmy dumni z rekordowej sprzedaży marki Oreo. To doskonała okazja, żeby wspólnie z pracownikami Mondelēz International na całym świecie świętować ten sukces a przy okazji dobrze się bawić – powiedział Dirk Van de Put, prezes i dyrektor generalny Mondelēz International.

Oreo to jedna z sześciu należących do Mondelēz International marek, których wartość wynosi ponad miliard dolarów. Wśród nich znajdują się również Milka, Cadbury Dairy Milk, Ritz, Trident i Halls.