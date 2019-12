Mondelez: W 2018 programu Harmony pozyskaliśmy już 177 tys. ton mąki, z której powstaje 60 proc. ciastek sprzedawanych w UE

Program Harmony rozpoczął się ponad 12 lat temu we Francji. Jego celem jest przede wszystkim zrównoważona produkcja i dbałość o środowisko.

– Zmiany klimatyczne i niedobór zasobów naturalnych to wyzwania, które dziś dotyczą każdego z nas. Jako największy producent ciastek w Europie chcemy w realny sposób zapobiegać tym zmianom poprzez promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych. Dlatego nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które miałyby pozytywny wpływ zarówno na produkty, jak i na środowisko naturalne, szczególnie, że aż 2/3 surowców wykorzystywanych do produkcji naszych wyrobów to właśnie zboża a przede wszystkim pszenica. Do współpracy przy programie Harmony zaprosiliśmy ekspertów: rolników, spółdzielnie, młynarzy oraz towarzystwa naukowe i organizacje pozarządowe. Ich doświadczenie i wiedza pozwoliły na stworzenie wytycznych oraz konkretnych rozwiązań wykorzystywanych w naszym programie. Jego celem jest przede wszystkim zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla, redukcja zużycia wody, pestycydów oraz dbanie o jakość gleby – mówi Flora Schmitlin, kierownik ds. Programu Harmony w Europie.

– Równie istotne jest wspieranie lokalnej bioróżnorodności. Rolnicy współpracujący z nami obsiewają swoje pola uprawne kwiatami i roślinami miododajnymi, które stanowią pokarm dla pszczół i motyli. Rezultaty są bardzo zadowalające. Po ponad 10 latach współpracujemy z 1700 rolnikami w 6 krajach (Belgia, Czechy, Francja, Włochy, Polska i Hiszpania), 27 spółdzielniami i 13 młynami. Co roku obsiewanych jest blisko 40 tys. hektarów pól. Z pszenicy uprawianej zgodnie z restrykcyjnymi założeniami programu Harmony, w 2018 roku pozyskaliśmy 177 tys. ton mąki, z której powstaje 60% ciastek sprzedawanych w UE. Naszym celem na najbliższe trzy lata jest osiągnąć taki poziom upraw, aby 100% ciastek było produkowane wyłącznie z mąki pozyskanej ze zbóż uprawianych w sposób zrównoważony – dodaje.

Jak wyjaśnia Flora Schmitlin, zmiana sposobu produkcji ciastek nie wpłynie na ich smak.

– Program dotyczy uprawy pszenicy do produkcji naszych ciastek w sposób zrównoważony, co ma coraz większe znaczenie dla konsumentów. Świadomi zagadnień związanych z ochroną środowiska i odpowiedzialnym pozyskiwaniem surowców, oczekują oni od producentów podejmowania inicjatyw, które będą chronić naturę i jej zasoby. Mąka pozyskana w ramach programu Harmony, nie ma wpływu na smak ciastek, natomiast pozwala na ich produkcję z poszanowaniem zasobów naturalnych – tłumaczy.

– Harmony jest doskonałym dowodem, że duże międzynarodowe firmy podejmują działania mające realny pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Mam nadzieję, że nasz flagowy program stanie się inspiracją dla całej branży – dodaje.