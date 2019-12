Nestle ogłasza wprowadzenie oznakowania wartością odżywczą na opakowaniach w Europie

Gantner, PFPŻ: Potrzebne jest holistyczne podejście do gospodarki żywnościowej

Nutri-Score to dobrowolne rozwiązanie funkcjonujące w ramach znakowania FOP (z przodu opakowania). Klasyfikuje ono żywność według jej profilu żywieniowego. Jest to system kolorowych oznaczeń ze skalą od A (zdrowszy wybór) do E (mniej zdrowy wybór).

Nestlé rozpoczyna wprowadzanie Nutri-Score od krajów, których władze już wspierają ten system. Na pozostałych rynkach firma nadal będzie angażować się w prace umożliwiające osiągnięcie możliwie najlepszego rozwiązania. Jednak wprowadzenie Nutriscore będzie możliwe w tych krajach, które notyfikowały ten system w Komisji Europejskiej.

Oznaczenie Nutri-Score pojawi się na opakowaniach całej gamy produktów Nestlé jak chociażby produkty roślinne marki Garden Gourmet, mleko o smaku czekoladowym Nesquik, pizza Buitoni, kawa Nescafé, produkty do gotowania Maggi i batony KitKat.

„Zamierzamy oferować konsumentom jedną z najzdrowszych propozycji w każdej kategorii produktów. Dzięki Nutri-Score będziemy lepiej analizować nasze postępy w tej dziedzinie. Jestem dumny, że Nestlé jest pierwszą firmą, która w Europie wprowadziła Nutri-Score na taką skalę. Jesteśmy przekonani, że to właściwy krok naprzód” - mówi Marco Settembri, CEO Nestlé na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną.

„Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC), pochwala decyzję Nestlé o szerokim wprowadzeniu Nutri-Score. Badania przeprowadzone w kilku krajach rzeczywiście pokazują, że Nutri-Score jest obecnie najskuteczniejszym systemem pomagającym konsumentom w dokonywaniu zdrowszych wyborów. Dlatego uważamy go za ważne narzędzie przyczyniające się do rozwiązania kryzysu otyłości. Możemy jedynie zalecić innym firmom pójście za doskonałym przykładem Nestlé i umieszczenie oznakowania Nutri-Score na swoich produktach” - dodaje Monique Goyens, Dyrektor Generalna BEUC.

Plan wdrożenia oznaczeń na opakowaniach stanowi kolejny krok po tym jak w czerwcu 2019 r. Nestlé ogłosiło poparcie dla Nutri-Score w Europie kontynentalnej, mające na względzie wsparcie europejskich i lokalnych programów zdrowia publicznego.

„Poprzez Nutri-Score chcemy umożliwić konsumentom podejmowanie świadomych wyborów w kierunku zdrowszej diety. Przyspieszamy również transformację naszych produktów i wprowadzamy na rynek więcej takich, które mają mniejszy wpływ na środowisko oraz przyczyniają się do zrównoważonej diety. Obejmują one więcej produktów pochodzenia roślinnego” - mówi Marco Settembri.