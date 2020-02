Nestle wspólnie z CHEP wprowadza zmiany w łańcuchu dostaw w fabryce w Kargowej

Nowe rozwiązanie poolingowe, implementowane najpierw przez Nestlé, a teraz przez dostawców w Kargowej, pozwoli przekazywać surowiec bezpośrednio do procesu produkcji, czyli do tzw. białej strefy. Dostawcy Nestlé do fabryki dostarczają płatki zbożowe do produkcji batonów Lion. Półprodukty transportowane są na dużych paletach CHEP o wymiarach 1 200 mm x 1000 mm i pakowane w tak zwane „Big Bags” (duże worki) o pojemności 200 kg.

Zastąpienie białych drewnianych palet nowoczesnymi plastikowymi paletami CHEP pozwala

transportować surowce bezpośrednio do tzw. „białej strefy” przy zachowaniu zgodności łańcucha

dostaw ze standardami spożywczymi, takimi jak International Featured Standards (IFS), British

Retail Consortium (BRC) oraz Good Manufacturing Practices (GMP), wskazanych przez Światową

Organizację Zdrowia (WHO).

„W naszej branży, w procesie produkcji zachowana jest szczególna dbałość o bezpieczeństwo

konsumenta. Dlatego zaproponowaliśmy naszym dostawcom, aby zamiast na paletach

drewnianych, kluczowy dla nas surowiec dostarczali na paletach plastikowych. Chcieliśmy mieć

pewność, że produkt będzie pozbawiony ciał obcych mogących pochodzić z palety drewnianej” –

mówi Iwona Barczyńska, Logistics Manager w Nestlé Polska.

„Takie rozwiązanie daje pewność, że żadne zanieczyszczenia ani ciała obce z palety, nie dostaną się do surowców, a pośrednio do produktów gotowych. W naszej branży ma to znaczenie zasadnicze” – podkreśla.

Jak wskazuje Izabella Maczkowska-Ciborowska, Country General Manager Poland & Baltics, w CHEP Polska, „biała strefa” to miejsce, gdzie odbywa się produkcja, więc musi spełniać rygorystyczne wymogi w zakresie standardów higieny i bezpieczeństwa produkcji.

„Europalety plastikowe CHEP znakomicie sprawdzają się w środowisku ściśle regulowanym przepisami z zakresu higieny. Charakteryzują się nieporowatą powierzchnią, nie absorbują zapachów, a ich czyszczenie jest szybkie i łatwe. Nie ulegają też korozji ani zepsuciu, dlatego są preferowanym

rozwiązaniem dla pierwszej mili łańcucha dostaw, czyli od dostawców do producentów” – wyjaśnia.