Nestle zainwestuje do 2,1 mld USD w recykling plastiku

PIE: statystyczny Polak zużywa rocznie ok. 160 kg opakowań - mniej niż w UE

Nestle zobowiązało się, że do 2025 r. wszystkie wykorzystywane opakowania będą nadawać się do recyklingu lub ponownego użycia. Firma chce przeznaczyć ponad 1,5 mld CHF na opłacenie premii za takie tworzywa sztuczne, aby zachęcić do ich produkcji.

Dodatkowo Nestle ma inne projekty w tej dziedzinie, w tym fundusz venture capital o wartości 250 mln CHF w celu opracowania technologii pakowania.

Więcej na pb.pl