Niemal co piąty Polak planuje wydać na świąteczne słodycze więcej niż w zeszłym roku

Święta to jeden z najgorętszych okresów sprzedażowych dla producentów słodyczy. Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez SWResearch dla ETi, większość konsumentów (69%) wyda na bożonarodzeniowe słodycze przynajmniej tyle samo co w ubiegłym roku, a blisko co piąty badany (18%) planuje na słodkie prezenty przeznaczyć więcej.