Nowość od E.Wedel - Ptasie Mleczko MINI już w sprzedaży

Czy klienci branży spożywczej przy kasach zapłacą za droższy prąd dla biznesu? (analiza) Wbrew pozorom wiele firm niechętnie przerzuca koszty droższych cen energii na swoich klientów. Szczególnie dotyczy to tych, które sprzedają dużo, ale w niskiej cenie, np. z branży spożywczej. Dlatego najpierw próbują szukać oszczędności u siebie. Może jednak okazać się, że w 2020 roku koncerny nie będą miały wyjścia, co konsumenci boleśnie odczują przy sklepowych kasach.