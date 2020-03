Oranżada Strzelająca Hellena - nowość od Coliana

W portfolio Helleny debiutuje wystrzałowa nowość! Oranżada Strzelająca stanowi bombowe połączenie oryginalnego smaku z cukrem strzelającym. Ta landrynkowa propozycja od Helleny to produkt dedykowany do bezpośredniego spożycia prosto z saszetki. Oranżada Strzelająca jest dostępna w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru. Wygodne, pojedyncze opakowania otrzymały design spójny dla produktów oferowanych pod brandem Oranżada Hellena.

Oranżada Hellena jest liderem kategorii oranżady, która rośnie we wszystkich formatach sklepów. Konsumenci chętnie sięgają po swój ulubiony landrynkowy smak w różnych odsłonach produktowych. Oranżada Musująca Hellena z naszej oferty rokrocznie odnotowuje wzrost sprzedaży. Naturalnym krokiem było poszerzenie naszego portfolio o kolejną propozycję, bazującą na oryginalnym smaku oranżady. Oranżada Strzelająca Hellena dedykowana jest najmłodszym fanom marki, jak i wszystkim tym, którzy lubią cieszyć się jak dzieci – komentuje Magdalena Koszela, Senior Brand Manager w Colian sp. z o.o.

W ofercie marki Oranżada Hellena znajduje się jeszcze jeden kultowy produkt w tej formie podania – Oranżada Musująca Hellena w żółtej i czerwonej odsłonie. W każdej saszetce kryje się musująca przyjemność i niepowtarzalny, landrynkowy smak. Oranżada Strzelająca Hellena i Oranżada Musująca Hellena to wielki powrót klimatów retro.

Oranżada Strzelająca Hellena jest już dostępna w sprzedaży.