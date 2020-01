Perfetti Van Melle: Pokolenie Z, tak jak i inne generacje, wciąż kieruje się ceną i jakością

– Według badania OC&C Strategy Consultants osoby urodzone po 1998 roku rozwijają trendy zapoczątkowane przez Millenialsów. Mowa m.in. o poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności społecznej czy pragnieniu doświadczania bardziej niż posiadania. Z drugiej strony, kształtują też własne, nowe wzorce i postawy. Jeśli chodzi o kryteria dotyczące decyzji zakupowych, przedstawiciele pokolenia Z wciąż, podobnie jak starsze generacje, kierują się głównie ceną i jakością. Jednocześnie, biorą oni pod uwagę również takie czynniki jak styl czy unikalność. Podczas zakupów, pokolenie Z wybiera marki, które reprezentują zbliżony do ich system wartości – mówi Michał Bonecki, Consumer Marketing Manager w Perfetti Van Melle Polska.

Najmłodsze pokolenie, o które w najbliższym czasie powalczą firmy wyróżnia się globalnym charakterem. To ludzie, którzy dorastali w dobie wszechobecnego internetu. Mają dziś dostęp do tych samych informacji i mediów, a także, co ważne, możliwość zakupu tych samych usług i produktów. Osoby mieszkające na wschodniej czy zachodniej półkuli mogą więc postrzegać świat w zaskakująco podobny sposób i reagować na podobne bodźce. Chcąc dotrzeć z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców globalne marki często wybierają więc znanych na całym świecie celebrytów, dzięki którym komunikują swoje produkty w Ameryce, Europie czy Azji. Podobnie działa to także w skali danego kraju. Przykład? Jedna z ostatnich kampanii realizowana przez Perfetti van Melle dla Chupa Chups, angażująca Stuu i Naruciaka, jednych z najpopularniejszych infuencerów w Polsce. Ich #SourInfernalsChallenge zobaczyło niemal 1,5 widzów!

Niepodważalna indywidualność

Wchodząca na rynek generacja chętnie przyjmuje globalnie dostępnie wzorce i postawy. Lubi mainstreamowe marki i asortyment z rozpoznawalnym logo. Jednocześnie jednak poszukuje produktów, które wyróżniają się czymś niezwykłym. I niekoniecznie chodzi o nowości. Przedstawiciele pokolenia Z chętnie sięgają także po limitowane edycje dobrze znanych produktów wypuszczane na rynek np. przy okazji wydarzeń na świecie.

– W Perfetti Van Melle stale przyglądamy się trendom na rynku i nieustannie staramy się na nie na bieżąco odpowiadać. Rok 2020 będzie dla nas niezwykle intensywny, jako że szykujemy dla naszych klientów, także tych z Pokolenia Z serie produktów, które z pewnością będą dla nich sporym, pozytywnym, zaskoczeniem – komentuje Bonecki.

Wśród Pokolenia Z znajdziemy świadomych konsumentów, którzy mają wysokie wymagania względem marek. Wartości, które cenią powinny być zawarte w DNA brandów. Chcąc dotrzeć i przekonać do siebie przedstawicieli tej generacji firmy muszą pamiętać o zapewnieniu konsumentom odpowiednich wrażeń i stałej obecności w mediach społecznościowych. To one najbardziej wpływają na umysły i decyzje najmłodszych kupujących. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że stawka o którą walczą firmy jest wysoka. Nawiązanie silnej relacji „marka – konsument” z pokoleniem, które dopiero wkracza w dorosłość może zaowocować zdobyciem lojalnego klienta na lata.