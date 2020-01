Polacy w nowym roku chcą ograniczyć słodycze, używki, zadbać o zdrowie i kondycję (badanie)

View this post on Instagram

Instanta wprowadza nową markę kawy – Mała Czarna (wywiad) ☕ Marka Mała Czarna to nowość w polskim sektorze kawowym. Portfolio produktowe brandu tworzy obecnie 9 kaw w trzech kategoriach: ziarnista, mielona i rozpuszczalna o różnych profilach smakowych i poziomach intensywności. O nowej marce, strategii działania oraz rynku kaw w Polsce w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl mówi Paulina Bucka, Brand Manager firmy Instanta, producenta Małej Czarnej. #instanta #malaczarna #kawa #nowamarka #sklepy #sprzedaz #handel #rynekkawy #polska #branzaspozywcza #portalspożywczy #artykul #wywiad #coffee #coffeetime #coffelover