Polacy w Tłusty Czwartek zjedzą po 2,5 pączka na głowę. Ceny będą wyższe?

Piekarnie przygotowują się do Tłustego Czwartku

Do przygotowania odpowiedniej ilości ciasta drożdżowego, w piekarniach, cukierniach i domach zostanie zużyte łącznie ok. 2,5 tysiąca ton mąki pszennej, 500 ton cukru, 500 ton masła, 1,3 mln litrów mleka oraz około 25 mln sztuk jaj.

- Ceny pączków w sklepach i cukierniach zaczynają się od kilkudziesięciu groszy, sięgając nawet 5-6 zł za sztukę. Jest to uzależnione od miejsca zakupu, wielkości miasta, ale też, co ciekawe - pory dnia - mówi Marta Skrzypczyk, Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego w Banku BNP Paribas.

- Jeżeli natomiast zdecydujemy się na przygotowanie pączków w domu, a po poszczególne składniki udamy się do sklepów osiedlowych czy małoformatowych, to koszt przygotowania jednego pączka może wynieść przeciętnie od 1,16 zł do 1,60 zł –dodaje.

- Jednak ze względu na wzrosty cen detalicznych cukru, mąki oraz olejów, koszt ten będzie o ok. 5-6% wyższy niż w ubiegłym roku – mówi też Marta Skrzypczyk.

Składnikiem, za który zapłacimy mniej, jest masło. Według danych GUS, w grudniu 2019 roku ceny detaliczne masła były przeciętnie o ok. 14% niższe niż rok wcześniej. Z kolei największy wzrost cen (o 23% w relacji rocznej) odnotowano w przypadku cukru.

Samodzielne przygotowanie pączków to zadanie pracochłonne. Dotyczy to także ich produkcji w zakładach przetwórczych. Według danych PontInfo udział kosztów pracy w kosztach działalności operacyjnej branży piekarniczej i ciastkarskiej wynosił w ostatnich latach około 18%. Dla porównania, w przypadku sektora spożywczego ogółem kształtował się na poziomie 8%. Tym samym branża w dużo większym stopniu odczuwa narastający problem z dostępem do pracowników. W 2019 roku koszty wynagrodzeń w cukierniach i piekarniach wzrosły o prawie 13%, podobnie jak koszty energii, zaś koszty surowców, stanowiące około 41% kosztów ogółem, zwiększyły się o około 8%.