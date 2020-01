Polacy wydają na słodycze coraz więcej, szczególnie premium i częściej sięgają po egzotyczne smaki

Spółka International Brands Trading, dokonała analizy wyników sprzedażowych z ostatnich lat, z których wynika, iż Polacy wydają coraz więcej na słodycze z półki premium. Spółka szacuje, że co roku wzrost wydatków w tym obszarze wynosi ok 5 %. Zwiększenie tej dynamiki wyraźnie następuje w grudniu, kiedy w drugiej połowie miesiąca lawinowo rośnie popyt na słodycze, kiedy to, wedle danych spółki, Polacy kupują nawet o 1/3 słodkości więcej niż w okresie poza świątecznym.

Przedstawiciele spółki International Brands Trading wykazują, że okres Bożego Narodzenia i karnawału to co roku sezon szczytowy dla słodyczy. Ze jej statystyk sprzedażowych wynika, iż najchętniej kupowana jest czekolada i ciasteczka. Konsumenci coraz częściej sięgają przy tym po produkty pochodzące od azjatyckich i amerykańskich producentów. Kierowani ciekawością coraz częściej sięgają po smaki, które do niedawna nie były dostępne na polskim rynku. Na ich decyzje zakupowe coraz rzadziej wpływa przy tym kryterium cenowe, co powoduje, że rośnie liczba stałych konsumentów słodyczy z segmentu premium.

„Zakupowy szał na słodycze rozpoczyna się na krótko przed samym Bożym Narodzeniem. Od paru sezonów zauważamy w tym okresie znaczny wzrost sprzedaży produktów o smaku masła orzechowego. W naszej ścisłej czołówce sprzedaży plasują się produkty o tym właśnie smaku. Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszy się również smak zielonej herbaty. Trend na egzotyczne smaki stale rośnie” – mówi Markus Knopf, prezes zarządu International Brands Trading.

Eksperci International Brands Trading zwracają uwagę na wzrostowy potencjał polskiego rynku słodyczy i przewidują jego nieustanny rozwój. Prognozy te potwierdzają ostatnie wyniki badania SW RESEARCH z listopada 2019 roku, które pokazują, że tylko w okresie bożonarodzeniowym 69% konsumentów chce wydać na słodycze przynajmniej tyle samo co w ubiegłym roku. Jednocześnie co piąty badany (18%) planuje na słodkie prezenty przeznaczyć jeszcze więcej pieniędzy, niż dotychczas.

„Polski rynek słodyczy jest wciąż nienasycony i ma bardzo duży potencjał. Jego wartość szacujemy na ok. 14 mld. złotych. Przez wiele lat był on dość jednostajny. Obfitował w te same produkty. Nie pojawiały się na nim światowe nowości. Nie były dostępne egzotyczne, nietypowe smaki popularnych produktów. Naszą rolą jest poszerzenie dostępności słodyczy, które podbijają światowe rynki oraz zaspokojenie potrzeb coraz bardziej otwartych na nowości Polaków” – mówi Markus Knopf.