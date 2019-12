Polskie święta z czeskim makiem?

Jeszcze 2 lata temu za 1 kg maku trzeba było zapłacić ok. 6-7 zł. Rok temu w okresie świąt kosztował o 10 zł więcej. Obecnie ceny są podobne do tych sprzed roku, czyli nadal jest bardzo drogo. Plantatorów maku w Polsce jest niewielu, więc ratujemy się importowaniem go z Czech czy Słowacji. Średnie ceny na OLX to 10-13 zł/kg.

- W Czechach uprawą maku zajmują się duże gospodarstwa, które liczą np. 1200 ha. Z kolei w Polsce końcowym etapem jest plewienie chwastów ręcznie, dzięki temu mak jest idealnie oczyszczony. Duże gospodarstwa czeskie nie mogą sobie na coś takiego pozwolić, dlatego zdarza się, że ten mak nie jest do końca czysty, przez to inaczej smakuje - komentuje Adam Augustowski, producent maku z województwa świętokrzyskiego.

- Największym absurdem jest to, że w Czechach nadal można uprawiać mak wysokomorfinowy, który nasi sąsiedzi sprowadzają… z Polski. Jeden z zakładów produkcji maku w naszym kraju dostarcza im nasiona z morfiną, bo u nas nie można go uprawiać ani sprzedawać - mówi polski plantator.

