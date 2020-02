PPL Koral szykuje 21 nowości w tym sezonie lodowym i będzie bardziej eko

Tegoroczne logo marki ma nowe hasło: „Anytime,Anyplace”, czyli „o każdym czasie i w każdym miejscu”, które obok „Zawsze jest pora na lody Koral” będzie charakteryzowało firmę i jej produkty w tegorocznych działaniach marketingowych. W nowym sezonie bowiem lody Iza i Koktajlowe 220 ml wyposażone zostaną w składaną łyżeczkę schowaną pod wieczkiem, która umożliwia zjedzenie lodów wszędzie tam gdzie mamy na to ochotę. Ponadto dekielki rożków marki Bracia Koral stworzone zostały z surowców odnawialnych w 100% nadających się do recyklingu, a pudełka lodów familijnych linii „Lody jak Dawniej” otrzymały certyfikat Instytutu Badawczego Opakowań – COBRO.

PPL Koral jest jedną z niewielu firm lodowych w Polsce, która działa na tym rynku już blisko 41 lat,

- Z roku na rok pojawiają się nowe firmy, które próbują swoich sił na trudnym rynku lodowym. Obserwujemy jak w niepamięć odchodzą nowości, które lansowane były na najbardziej popularne lody w sezonie. Oczywiście w naszym portfolio też zdarzały się pozycje, które zniknęły, ale dzięki temu, że na polskim rynku jesteśmy już ponad 40 lat wiemy wiele o gustach Polaków i dbamy o to, aby utrzymywać te linie lodów, które nasi konsumenci pokochali i do których chętnie wracają - mówi Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu PPL Koral.

- Dlatego nie wprowadzamy na siłę nowości i nie prześcigamy się w coraz to bardziej egzotycznych smakach. Mamy świadomość, że konsumenci lubią być zaskakiwani, szczególnie w lodach impulsowych i kulkach, dlatego wprowadzamy też bardziej wyszukane nowości, jednak z naszych obserwacji wynika, że Polacy najchętniej wracają do znanych smaków i takie chcemy im nieustannie oferować- dodaje.

W tym sezonie marka Grand zostanie wzbogacona o wersję Exotic, czyli lody o smaku śmietankowym w polewie sorbetowej z maracui.

Najbardziej znane lody marki Koral – Koktajlowe i Iza – zostaną zaprezentowane z nowym gadżetem, będzie to składana łyżeczka dołączona do opakowania, która umożliwi zjedzenie lodów gdziekolwiek, bez konieczności powrotu do domu – zgodnie z tegorocznym hasłem Koral – „Anytime, Anyplace”.

Z kolei linia lodów Oskar pojawi się w nowych tzw. patchwork’owych opakowaniach dedykowanych młodzieży, która jest głównym konsumentem tej linii.

Top Milker również wraca w nowej odsłonie - w ciekawym graficznie opakowaniu w kolorze turkusowym, który na dłużej zagości nie tylko na odświeżonych opakowaniach, ale również wśród gadżetów reklamowych Koral.