Słomka ptysiowa wystrzelona w kosmos. Będzie żywnością dla kosmonautów?

Docelowym założeniem SpaceForest jest budowa rakiety suborbitalnej, zdolnej do przenoszenia ładunków o masie 50 kg na wysokość 150 km. Póki co, rakieta o długości 11,5 m osiągnęła cel doświadczalny. Perun w 15 sekund dotarł na planowaną wysokość 9750 m, a następnie bezpiecznie wylądował na spadochronach. W tym przełomowym, dla rozwoju technologii rakietowych w Polsce, wydarzeniu „wziął udział” flagowy produkt marki Brześć, czyli słomka ptysiowa. Czy wróży to przyszłość słomki w kosmosie?

- Produkty naszej firmy są na dobrej drodze, aby w przyszłości wziąć udział w międzygalaktycznej wyprawie – posiadają prosty i naturalny skład przy stosunkowo długim okresie ważności, a wyroby z ciasta parzonego cechują się niewielką wagą. Być może za jakiś czas kolejne słodycze zostaną wystrzelone w przestrzeń, ale słomka ptysiowa pierwszą próbę ma już za sobą – wytrzymała lot rakietą, przeciążenie 4 g po przekroczeniu bariery dźwięku i… wciąż jest nieziemsko pyszna – mówi Arkadiusz Drążek, dyrektor handlowy z firmy Brześć.

Pierwsze załogowe wyprawy kosmiczne nie rozpieszczały astronautów pod względem menu – podczas ekspedycji żywili się oni głównie produktami o konsystencji puree, które były zapakowane w tubki. Współcześnie posiłki spożywane w kosmosie nie różnią się wiele od tego, co na co dzień gości na naszych stołach. Żywność w przestrzeni kosmicznej musi cechować się wygodą spożywania, bogactwem składników odżywczych, odpowiednim terminem przydatności oraz niewielką masą. Oczywiście, pożywienie wysyłane w kosmos przechodzi szereg specjalistycznych zabiegów dostosowujących je do warunków panujących w przestrzeni kosmicznej.