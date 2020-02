Sprzedaż drożdży przed tłustym czwartkiem wyższa o 60 proc.

Piekarnie przygotowują się do Tłustego Czwartku

Według Centrum Monitorowania Rynku (CMR) szczyt sprzedaży produktów używanych do pieczenia ciast przypada na okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, ale dla wielu klientów taką okazją jest również tłusty czwartek. Nieco lepiej niż zazwyczaj sprzedają się w tym czasie również dżemy, konfitury i marmolady wykorzystywane jako nadzienie do pączków.

Jak poinformowała dr Magdalena Wilgatek z CMR, drożdże można kupić średnio w około 75 proc. wszystkich sklepów małoformatowych, o powierzchni do 300 m kw., ale klienci nie mają zbyt dużego wyboru, bo oferta ogranicza się zwykle do 1-2 produktów. Jak wskazała, dwie firmy zdominowały sprzedaż drożdży w takich sklepach - w ubiegłym roku odpowiadały one łącznie za blisko 80 proc. rynku. Trzecia firma miała blisko 12-proc. udział.

Z informacji CMR wynika, że dżemy, konfitury i powidła można kupić średnio w 8 na 10 sklepach małoformatowych. "W typowym sklepie tego formatu oferta dżemów i konfitur składa się z 8-9 wariantów" - zaznaczyła ekspertka. W roku 2019 do lidera w sprzedaży dżemów, konfitur, powideł i marmolad należało ponad 60 proc. udziałów w wartości sprzedaży.

Mąkę można kupić w prawie 90 proc. sklepów małoformatowych, a klienci mogą wybierać średnio spośród 4-5 wariantów. Według Wilgatek w tej kategorii trudno wskazać zdecydowanego lidera. Największe udziały w ujęciu wartościowym w 2019 r. sięgały 16 proc. Klienci takich sklepów chętnie sięgają również po mąki oferowane pod markami własnymi. W ub. roku tego typu produkty odpowiadały za prawie 10 proc. obrotów.

Centrum Monitorowania Rynku zajmuje się pozyskiwaniem i analizą danych transakcyjnych ze sklepów detalicznych.