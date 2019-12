Święta to wymagający czas dla branży słodyczy

Boże Narodzenie to z perspektywy kategorii czekoladowej najważniejszy okres w roku, również pod kątem potencjału sprzedaży. Konsumuje się wtedy nie tylko więcej, ale i inaczej, co determinuje ofertę produktową. Producenci co roku przygotowują okolicznościowe propozycje wypracowywane wiele miesięcy wcześniej. Wedel, wśród dominujących trendów świątecznych wskazuje m.in. premiumizację i dominującą rolę słodyczy – elementu dopełniającego spotkania z bliskimi, pomysłu na upominek czy dekorację.