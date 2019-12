Szef Lotte Wedel: branża lodów rozwija się szybciej niż czekoladowa, nasze plany co do lodów są długookresowe (wideo)

Ps.pl: Jak może Pan podsumować ten rok dla Wedla na rynku lodów i co firma szykuje na rok przyszły?

Maciej Herman: W tej chwili, czyli w grudniu czy też np. przed Wielkanocą, czyli w okresie późnej zimy-wczesnej wiosny sprzedaż w segmencie lodowym jest raczej na niskim poziomie. Główny szczyt sprzedaży przypada oczywiście na okres letni, czyli na miesiące ciepłe i zaczyna się to plus-minus od długiego weekendu majowego - zależy to od pogody – i trwa przez czerwiec, lipiec, sierpień i mniej więcej w połowie września się kończy, co też oczywiście zależy od pogody.

Jesteśmy już więc po sezonie lodowym i podsumowaliśmy cały sezon. To jest pierwszy rok takiej pełniejszej oferty Wedla, gdy weszliśmy na rynek z kilkunastoma produktami zarówno w formacie impulsowym jak i familijnym tzn. lodami w kubkach, które kupuje się najczęściej dla rodziny.

Dla nas kategoria lodów to dodatkowy biznes, zupełnie nowy i podchodzimy z pokorą do tego rynku, na którym są zupełnie inni konkurenci niż na rynku czekoladowym. Uczymy się też tej branży i nie ukrywam, że nasze plany nie są hiperagresywne, dlatego że patrzymy długofalowo na ten obszar. A wiadomo, że na świecie niestety temperatura rośnie, jest globalne ocieplenie, choć akurat dla branży lodowej oznacza to bardzo dobre perspektywy.

Branża lodowa w Polsce w ciągu ostatnich lat rozwija się dużo szybciej niż branża czekoladowa, czy też cała słodyczowa. Wierzymy w powodzenie naszej firmy w tej kategorii, zwłaszcza, że lody a czekolada oraz lody i słodycze, to są kategorie bardzo zbliżone, które się kupuje dla podobnych celów – przede wszystkim dla przyjemności.

Wedel jest bardzo mocno związany z czekoladą, jest więc też bardzo blisko lodów, zwłaszcza czekoladowych, z którymi weszliśmy na rynek, czy Ptasie Mleczko gdzie jest specjalna receptura, którą stworzyliśmy na polski rynek.

Z tego roku jesteśmy zadowoleni, choć był trudniejszy trochę niż poprzedni dla producentów lodowych, chociażby z tego powodu, że pogoda była gorsza, w związku z czym cała kategoria lodów o kilka procent spadła w ujęciu rok do roku.