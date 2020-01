Szef Lotte Wedel: przed producentami duże wyzwania, mogą być zmuszeni szukać nowych źródeł surowców

Colian i marka Familijne w akcji „Start do nart” z Radiem Zet

- Rok 2019 był trudniejszy od poprzedniego z uwagi na liczne wyzwania i czynniki zewnętrzne, odczuwalne przez wszystkich producentów. Stoimy obecnie przed globalnymi problemami i patrząc na to nie tylko długofalowo, ale również w krótszej perspektywie, do największych wyzwań – nie tylko dla branży czekoladowej – należą globalne ocieplenie, koszty energii, zmieniająca się nieustannie polska legislacja i ogólna niepewność gospodarcza - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Herman.

- Jeśli chodzi o globalne ocieplenie, to mam na myśli głównie potencjalne problemy w przyszłości, związane z pozyskiwaniem surowców takich jak kakao, rosnące w bardzo ciepłych rejonach. Już w tej chwili niektórzy producenci próbują alternatywnych sposobów, żeby zabezpieczyć podaż tego surowca w przyszłości - dodaje.

I wyjaśnia, że mówiąc o alternatywnych sposobach, ma na myśli plantacje kakao w innych lokalizacjach m.in. w Ameryce Środkowej i Południowej, a także Azji wschodniej. - Powstają tam zupełnie nowe plantacje, a były to rejony dotychczas zupełnie nieoczywiste, jeśli chodzi o uprawianie kakao – wskazuje Maciej Herman.

W 2020 roku spodziewa się też wzrostów cen kakao i innych surowców wykorzystywanych do produkcji słodyczy.

- Analizując ceny kakao w 2019 roku, to były one dość stabilne, ale już w roku 2020 – zależnie od produktu, o którym mówimy, czyli np. proszek kakaowy, tłuszcz kakaowy – spodziewamy się od kilku do kilkunastoprocentowych wzrostów cen. Ceny innych surowców, z których korzystamy, takich jak cukier, mleko, masło, w 2019 roku były w miarę stabilne. W 2020 roku spodziewamy się już niestety wzrostu cen, być może z wyjątkiem cukru – mówi Maciej Herman.

Zwraca też uwagę, że firmy w Polsce stoją też przed innymi wyzwaniami.

- Firmy w Polsce stają również przed wyzwaniem związanym z rosnącymi kosztami pracy m.in. wzrost pensji minimalnej, podwyżki podatków, PPK itd. Ograniczamy więc koszty działalności, priorytetyzujemy i zamrażamy wydatki. W dłuższej perspektywie przyspieszamy działania automatyzujące produkcję – mówi dyrektor zarządzający Lotte Wedel.