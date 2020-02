W Kotlinie Kłodzkiej powstają hoteliki i ogrody dla dzikich pszczół

Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Robert Borkacki poinformował, że fundusz wypłacił na ten cel dotację w wysokości około 2,3 mln zł.

"W Polsce mamy niemal 450 gatunków dziko żyjących pszczół. To owady, które przyczyniają się do zapylania roślin i w efekcie podtrzymują życie na Ziemi. Należy też pamiętać, że bez zapylaczy ludzie nie mieli by pożywienia" - mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Zagrożeniami dla tak pożytecznych zwierząt jest m.in. chemizacja rolnictwa, niedostatek dziuplastych drzew, które zapewniają pszczołom schronienie czy konkurencja ze strony obcych gatunków owadów. Dlatego tak potrzebne są akcje pomocy dla dzikich pszczół.

"W gminie Międzylesie w Gniewoszowie i w Goworowie już powstały dwa hoteliki z ogrodami. Czekamy teraz na zgłoszenia następnych zainteresowanych włączeniem się w to działanie sołectw lub szkół. Warunkiem jest dysponowanie pięcioarową działką" - powiedział Konrad Zaremba z Nadleśnictwa Międzylesie.

Eleganckie ule są wykonane z trwałego drewna modrzewiowego a w części z palet czyli z materiałów pochodzących z recyklingu. Pszczele "hotele" mają wymiary około 1 metra sześciennego. Na każdym "piętrze" ula umieszczono konstrukcje z rurek trzciny, kory i spróchniałego drewna.

Powstają też "biocenotyczne" czyli ekologiczne ogrody, w których przyroda rządzi się swoimi prawami. W ubiegłym roku w gminie Międzylesie zostały one założone na nieużytkach porosłych dzikimi roślinami. Najpierw firma ogrodnicza wynajęta przez organizatorów akcji usunęła tam obce gatunki roślin inwazyjnych, m.in. rdestowca. Na tak przygotowanym terenie dobre warunki do rozwoju znalazły miejscowe, rodzime rośliny np. biała koniczyna, dziurawiec i dziewanna. W następnym etapie ogrodnicy posadzili mieszanki traw, krzewy agrestu i porzeczki oraz drzewka wiśni. Tak powstały dwie "stołówki" dla owadów zapylających.

W ekologicznych ogrodach ustawiono także ekoedukacyjne tablice z informacjami o życiu pszczół i tradycjach bartnictwa. Do akcji już zgłosiło się kolejnych 11 sołectw w: Dolniku, Domaszkowie, Międzylesiu, Nagodzicach, Niemojowie, Nowej Wsi, Pisarach, Potoczku, Różance, Roztokach i Szklarni. Leśnicy planują, że w Kotlinie Kłodzkiej powstanie 30 pszczelich, przyrodniczych ostoi.Akcja zakładania hotelików i ogrodów dla dzikich pszczół jest częścią programu "Bartnicy Sudetów", na który WFOŚiGW we Wrocławiu wypłacił dotację w wysokości około 2,3 mln zł. Wartość całkowita projektu Nadleśnictwa Międzylesie wynosi ponad 3,3 mln zł.