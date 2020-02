W lodziarniach Grycan weekend z szarlotką w roli głównej w promocyjnej cenie

- Szarlotka to jedno z naszych ukochanych ciast! Soczyste, polskie jabłka na kruchym maślanym spodzie, podawane na gorąco w towarzystwie kremowych lodów to propozycja, która zadowoli nawet najbardziej wymagających smakoszy. W najbliższy weekend zachęcamy również do spróbowania naszej nowości – deseru lodowego, którego głównymi bohaterami są domowa szarlotka z migdałami i lody Grycan Chrupiący Karmel. Do naszych lodziarnio-kawiarni zapraszamy również wegan – w najnowszej ofercie na pewno znajdą coś pysznego dla siebie – zachęca Małgorzata Grycan, współwłaścicielka sieci Grycan – Lody od pokoleń.

Promocyjne menu:

- Szarlotka z kruszonką na gorąco – prawdziwa, domowa szarlotka na kruchym, maślanym cieście, podawana na gorąco z sosem cynamonowym, porcją lodów waniliowych i bitą śmietaną w cenie 12,90zł;

- Szarlotka z kruszonką z chrupiącym karmelem, na gorąco – domowa szarlotka na kruchym, maślanym cieście, podawana na gorąco z polewą karmelową, porcją lodów chrupiący karmel i bitą śmietaną w cenie 12,90zł;

- Szarlotka z migdałami na gorąco – wegańska szarlotka na kruchym cieście, posypana prażonymi płatkami migdałowymi, podawana na gorąco z sosem cynamonowym oraz porcją wegańskich lodów waniliowych w cenie 12,90zł;

- Deser z szarlotką z migdałami i chrupiącym karmelem – kompozycja lodów waniliowych oraz Chrupiący Karmel, podawana z musem jabłkowym, szarlotką z migdałami na gorąco, w towarzystwie puszystej bitej śmietany, udekorowana płatkami migdałowymi oraz chrupiącą waflową rurką wypiekaną we własnej pracowni cukierniczej w cenie 19,90zł

Oferta Szarlotkowy weekend obowiązuje w dniach 21-23 lutego 2020 roku we wszystkich lodziarnio-kawiarniach Grycan – Lody od pokoleń z pełną karta menu i dotyczy wyłącznie deserów w pucharach.