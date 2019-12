Wiceminister Gadomski: chcemy wymusić na producentach, aby produktów słodzonych było mniej

Szef Lotte Wedel: branża lodów rozwija się szybciej niż czekoladowa, nasze plany co do lodów są długookresowe (wideo)

Narodowa Strategia Onkologiczna, tzw. cancer plan, będzie całościowym programem walki z rakiem. Wiceminister zdrowia zaznaczył, że podatek cukrowy wpisany jest do strategii i resort chciałby, aby wprowadzono go do końca 2022 r.

- Podatek cukrowy jest zapisany w strategii. Chcielibyśmy wdrożyć go do końca 2022 r., ale nie jako dodatkowe źródło finansowania budżetu państwa. Na tym nam jako Ministerstwu Zdrowia zależy, ale znacznie mniej - powiedział.

Celem wprowadzenia takiej daniny - jak zaznaczył - jest ograniczenie złych nawyków żywieniowych społeczeństwa i wymuszenie na producentach, aby produktów słodzonych było mniej.

