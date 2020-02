Wiosenne nowości marki Odra

Jedną z charakterystycznych dla Duetki Familijnej warstw tworzy tu pianka o smaku znanego na całym świecie napoju, powstającego na bazie kawy, lodu i mleka. Drugą warstwę stanowi mocno owocowa galaretka – malinowa lub pomarańczowa. Każda z tych kompozycji oblana została kruchą czekoladą.

Nowe propozycje marki Odra zainteresują konsumentów poszukujących niebanalnych połączeń smakowych oraz wielbicieli kawy pod każdą postacią. Produkty zamknięte zostały w opakowaniach, których główny element graficzny stanowi frappe.

Kawowo-owoce odsłony Duetki Familijnej to edycje limitowane. Pozwolą one detalistom urozmaicić i „ożywić” ofertę słodyczy dostępnych w sklepach, a tym samym dać klientom dodatkowy impuls do ich zakupu. Nowości będą w sprzedaży od marca.

Gramatura: 420 g. Sugerowana cena detaliczna: 8zł

Producent: PWC Odra

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW OTM Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA