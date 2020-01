Właściwości probiotyczne i prebiotyczne miodów pszczelich w aspekcie ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego

Najczęściej wymieniane właściwości miodów wynikają z ich działania przeciwdrobnoustrojowego, enzymatycznego i dietetycznego, cech sensorycznych, jak również oddziaływania prebiotycznego oraz obecności bakterii wykazujących działanie probiotyczne. Niektóre szczepy bakterii kwasu mlekowego wykazują korzystne działanie na organizm człowieka polegające na normalizacji mikrobioty przewodu pokarmowego i odpowiedź antyalergiczną organizmu.

Skład miodu a jego właściwości prebiotyczne

Najliczniejszą grupą związków występujących w miodzie są węglowodany stanowiące ok. 65 ÷ 87 % (miody nektarowe – ok. 80 %, miody spadziowe – ok. 77 %) wszystkich związków. Spośród monosacharydów wyróżnia się glukozę (ok. 31 %) oraz fruktozę (ok. 38 %).

Disacharydy stanowią 3,29 ÷ 18,60 %, w tym sacharoza – średnio 1 % (z reguły jej zawartość nie przekracza 3 %, a największą zawartość sacharozy wykazują miody, które nie są w pełni dojrzałe), maltoza – 2,8 ÷ 7,5 % oraz w znikomych ilościach występują: izomaltoza, maltuloza, melibioza, turanoza, nigeroza, koji-bioza, gencjobioza, laminoryboza. Trisacharydy obecne w miodzie to przede wszystkim melecytoza (stanowi 0,33 ÷ 3,91 % w zależności od gatunku) oraz w niewielkich ilościach: rafinoza, maltotrioza, fruktomaltoza.

Oligosacharydy stanowią ok. 10 % wszystkich cukrów w miodzie i pochodzą głównie z nektaru lub spadzi, zależnie od pochodzenia geograficznego. Dekstryny to wielocukry obecne w miodzie, które stanowią 1 ÷ 3 % zawartości wszystkich węglowodanów w miodach nektarowych i 5 ÷ 25 % w miodach spadziowych [17]. Znaczna część znanych oligosacharydów miodu wykazuje właściwości prebiotyczne. Ich pozytywne oddziaływanie na organizm polega na selektywnej stymulacji wzrostu pałeczek mlekowych, głównie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, bytujących w przewodzie pokarmowym człowieka.

Prebiotyczne właściwości miodu związane z obecnością fruktooligosacharydów (FOS) z najbardziej znaną panozą związane są z aktywnościąα-D-glukozydazy pszczół. Enzym ten katalizuje transfer grup α-D glukopyranozylowych z sacharozy do innych sacharydów. W wyniku tej reakcji powstają fruktooligosacharydy i inne oligosacharydy [6]. Kolejną grupą substancji chemicznych występujących w miodzie pszczelim są kwasy organiczne mające wpływ na smak produktu.