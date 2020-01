Zbiórka na słodycze w ramach crowdfundingu

Spółka postawiła pierwszy krok w branży przy sprzedaży produktów Jelly Belly w 2016 r., co zaowocowało obrotami na poziomie 3,6 mln zł. Dwa lata później przychody wynosiły już 9 mln zł. Według wstępnych danych ubiegły rok zakończył się przychodami w wysokości 12 mln zł. Słodycze okazały się dobrym wyborem, bo firma zwiększyła zasięg do 12 krajów i 18 tys. aktywnych klientów. Kolejnym krokiem jest akcja crowdfundingowa, która ma napędzić biznes.

Firma oferuje 19,1 proc. akcji w podwyższonym kapitale przy wycenie biznesu na poziomie prawie 19 mln zł. Planowana kwota zbiórki to 3,6 mln zł. Za 58 proc. pozyskanych pieniędzy IBT zamierza kupić towary, 22 proc. pójdzie na marketing, 12 proc. pochłoną koszty zatrudnienia nowych pracowników, głównie przedstawicieli handlowych. Pozostałe 8 proc. to koszty IT.

Prezes Markus Knopf zakłada niemal podwojenie przychodów w ciągu jednego roku: emisja ma pozwolić na zwiększenie sprzedaży do 20 mln zł w 2020 r.