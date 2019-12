ZPC Brześć: W 2020 roku rynek słodyczy czeka stabilny wzrost

Szef Lotte Wedel: branża lodów rozwija się szybciej niż czekoladowa, nasze plany co do lodów są długookresowe (wideo)

- Na dynamikę rozwoju rynku słodyczy w Polsce w kolejnych miesiącach wpłynie ogólna sytuacja ekonomiczna oraz ewentualne wahania cen półproduktów, takich jak cukier, jaja czy kakao. Co więcej, trendy wskazują na wykorzystywanie w wyrobach cukierniczych egzotycznych składników, które trzeba będzie importować z zagranicy. Mimo to, perspektywa dla polskiego rynku słodyczy w 2020 roku wydaje się być optymistyczna. Eksperci przewidują, że będzie on w najbliższym czasie stabilnie wzrastać, jako że spożycie słodyczy zwiększa się zarówno globalnie, jak i lokalnie - ocenia Arkadiusz Drążek.

- Polacy jedzą coraz więcej słodkości, chociaż wciąż są to mniejsze ilości niż u obywateli innych krajów europejskich. Z drugiej strony, rodzimy rynek słodyczy jest mocno konkurencyjny. Ze względu na różnorodność i ilość dostępnego na rynkach asortymentu, producenci muszą zwiększać wydatki na działania promocyjne i marketingowe - dodaje.

Wskazuje, że firmy z branży słodyczy powinny korzystać z dobrej koniunktury i aktualnej sytuacji prawnej – w 2022 roku ma zostać wprowadzony podatek od cukru.

- Przepis ten ma przede wszystkim ograniczyć spożycie słodkości, zapewniając jednocześnie dodatkowe wpływy do budżetu państwa. Może też przełożyć się na zmniejszenie zysków producentów. Należy więc kuć żelazo, póki gorące - ocenia dyrektor ZPC Brześć.

Co jeszcze czeka polski rynek słodyczy?

Dobry skład to podstawa

Według dyrektora ZPC Brześć popularyzacja zdrowego odżywiania oraz rosnąca świadomość konsumentów nie wpłyną negatywnie na rynek słodyczy.

- Firmy cukiernicze będą musiały dopasować swoje portfolio pod kątem preferencji kupujących, którzy zwracają coraz większą uwagę na jakość i pochodzenie składników używanych do produkcji łakoci. Skład produktu powinien być widoczny i możliwie jak najkrótszy – wtedy konsument wie, że został on wyprodukowany bez zbędnych ulepszaczy i konserwantów - mówi Arkadiusz Drążek.

- Transparentność w komunikacji przekłada się na ulepszanie receptur i oferowanie coraz lepszych produktów ze zdrowymi dodatkami, jak chociażby ziarna, orzechy lub gorzka czekolada. Co więcej, ze względu na różnorodność sposobów odżywania oraz powszechnych nietolerancji pokarmowych, popularnością będą się cieszyć produkty wykluczające lub eliminujące poszczególne składniki, np. ciastka bez glutenu czy słodycze wegańskie - dodaje.

Mniejsze znaczy lepsze?