Marki spożywcze: Skuteczne sposoby komunikacji

Jakie są najnowsze trendy w komunikacji produktów z branży spożywczej?

Jakość, cena, promocja – z badań wynika, że to są czynniki powodujące, że robimy zakupy. Pochodzenie produktów, ich skład, sposób pozyskania surowców mają coraz większe znaczenie. Na tyle, że choć łatwość i prostota zakupów są w codzienności konsumentów najważniejsze, to badani coraz częściej deklarują, że mogą zrobić zakupy dalej, jeśli od tego będzie zależała jakość konkretnych rzeczy. Dlatego w dyskontach są już obecne produkty jakościowo dobre i bardzo dobre, które jeszcze do niedawna były do kupienia głównie w supermarketach.

Wybór różnych rzeczy na półkach jest ogromny. Kiedy mama wysyłała mnie do sklepu powiedzmy po mąkę, do wyboru była pszenna zwykła albo krupczatka. Dziś mogę wybierać spośród kilkunastu typów z rozmaitych zbóż, a jeszcze inne zamówić przez internet. Reklama musi więc pomóc wybrać dobrze i w dodatku zróżnicować przekaz - w tym działaniu możliwości outdooru zwłaszcza cyfrowego są nie do przecenienia. W 10-sekundowym spocie możemy podkreślić wybrane elementy produktu, inne podać w kolejnych spotach a wszystkie – wykorzystać w jednej kampanii w ramach kupionego czasu emisyjnego. To daje marketerom wymierne oszczędności i możliwość bardziej czytelnego przekazu. Marki podkreślają wysoką jakość produktów w przyjaznej cenie, komunikują też promocje i nowości, na przykład nowe opakowanie albo fakt, że produkt jest rodzimej produkcji, co też jest ważne dla coraz większej grupy klientów.

Reklama to obietnica, składana przez markę. Obietnica, która zostaje spełniona może sprawić, że nabywca zostanie stałym klientem i że przyprowadzi innych. Reklama powinna być zatem nie tylko atrakcyjna ale uczciwie i odpowiedzialnie podchodzić do faktu, że jej moc działania realnie wpływa na codzienne wybory.

Jaką przewagę konkurencyjną daje firmom spożywczym komunikacja na nośnikach cyfrowych?

Outdoor cyfrowy ma wszystkie zalety klasycznego - a do tego jest to bardzo dynamiczna i elastyczna (kampanię można zacząć i skończyć w dowolnym momencie), jeśli chodzi o zmiany w komunikacie, forma przekazu. Dodatkowo wskazałabym na interakcję i możliwość angażowania odbiorców, zwłaszcza w szybkich akcjach sprzedażowych i atrakcyjnie animowaną treść, która wyróżnia się i zwraca uwagę. Komunikacja na takich nośnikach, jak nasze ekrany MORE (sieć Miejskich Okien REklamowych, to jest ekranów LCD formatu 72 x 126 cm) to wyjście z treściami, które mamy na Facebooku czy Instagramie na ulicę. To może być ten sam kontent – tylko w innym miejscu, na ulicy. Zaś nieco inaczej sformułowany dotrze do nowych odbiorców lub ugruntuje znajomość marki u tych, którzy widzieli reklamę w innych mediach, za pomocą innych narzędzi.