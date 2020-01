Partnerstwo drogą do sukcesu

Partnerstwo sięga początków Plaza Foods, kiedy firma po raz pierwszy zaczęła produkować gotowe posiłki w piwnicy swojej restauracji Orient Plaza w Nijmegen, a Ishida dostarczyła pierwszą zgrzewarkę do tacek. Od tego czasu Plaza Foods kontynuuje ekspansję i obecnie działa w dwóch fabrykach, z których najnowsza zawiera dwie najnowsze zgrzewarki Ishida, QX-775 Flex i QX-1100 Flex (model dwupasmowy), wraz z wagą kontrolną DACS-W -012.

Obie zgrzewarki Ishida obsługują najpopularniejsze linie Plaza Foods, 775 Flex jest dedykowany do asortymentów „na wynos” firmy, a 1100 Flex obsługuje duże tace 800 gi 1 kg. Tace są płukane gazem w ramach procesu uszczelniania, aby zapewnić dłuższy okres trwałości wszystkich produktów.

QX 1100 Flex jest częścią specjalnie zaprojektowanej i zainstalowanej przez Ishidę linii. Obejmuje ona również blokadę tac i przenośniki do przenoszenia tac do systemu napełniania, a następnie do przenoszenia ich do zgrzewarki tac i wagę kontrolną, która zapewnia ostateczną kontrolę masy. Dwa oddzielne tory QX 1100 twin umożliwiają maszynie osiągnięcie prędkości do 80 tac na minutę (na tor), chociaż przepustowość zależy od prędkości maszyny napełniającej. QX 775 działa z prędkością do 45 paczek na minutę.

Obie maszyny wyposażone są w inteligentny system sterowania z funkcją automatycznego ustawiania do zintegrowanego kodowania filmu, mieszania i analizy gazu. Ruch napędzany serwomechanizmem zapewnia dokładne i spójne przenoszenie tacki przy dużych prędkościach w celu maksymalizacji wydajności produktu. Sterowany serwomechanizm napędu zapewnia płynne obchodzenie się z filmem.

Plaza Foods zwróciła się do Ishidy wkrótce po tym, jak zaczęła przygotowywać gotowe posiłki, gdy wydajność pierwszego uszczelniacza do tac, który zakupiła, nie spełniła oczekiwań.

„Jesteśmy pod wrażeniem jakości i niezawodności sprzętu Ishida, ale równie ważny był wysoki poziom wsparcia, który firma nadal zapewnia”, komentuje Yong Li Chang, dyrektor zarządzający Plaza Foods. „Wiemy, że jeśli kiedykolwiek wystąpi problem, Ishida natychmiast go rozwiąże, a zatem produkcja nie ucierpi”. Jest to istotny czynnik dla naszej firmy, która obecnie produkuje ponad 100 000 gotowych posiłków każdego dnia w dwóch fabrykach.