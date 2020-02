Przyszłość opakowań w świetle dyrektywy Single Use Plastics

Dla sektora spożywczego wymogi dyrektywy SUP w największym stopniu dotyczą butelek z tworzyw sztucznych. Najpóźniej do 2025 roku butelki do napojów z tworzywa PET będą musiały zawierać minimum 25% z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 zawartość materiału z recyklingu ma wzrosnąć do 30% i będzie dotyczyć wszystkich butelek do napojów, bez względu na tworzywo z jakiego będą wykonane. Oznacza to tym samym, że potrzebne jest bardziej efektywne odzyskiwanie materiału, a poziom zbiórki selektywnej wyrobów z tworzyw sztucznych musi zostać zwiększony. Podkreślając istotność tego procesu, Unia Europejska ustanowiła minimalne poziomy zbiórki i recyklingu jednorazowych butelek, tak aby do roku 2025 osiągnął on 77%, a docelowo w 2029 r. wynosił 90%.

- Jak wskazują dane rynkowe, w Polsce na rynek trafia 200 tysięcy ton opakowań PET, ale poziom odzysku surowca jest relatywnie niski, i według szacunków sięga zaledwie 50%. Konieczne jest więc wprowadzenie zmian w zakresie legislacji oraz edukacji, aby osiągnąć stawiane przed nami cele - mówi Mariusz Musiał, Dyrektor Zarządzający ALPLA w Polsce, jednej z największych firm zajmujących się projektowaniem i produkcją opakowań z tworzyw sztucznych.

Dyrektywa SUP zmierza także do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko. Obejmuje ona m.in. zakaz wprowadzenia do obrotu części produktów jednorazowego użytku, który będzie dotyczył m.in sztućców, talerzy, czy mieszadeł do napojów, i które to produkty będą musiały zostać zastąpione przez alternatywne rozwiązania. Inne artykuły, takie jak opakowania na żywność, paczki i owijki na butelki, pojemniki na napoje, kubki na napoje nadal będą mogły być wprowadzane do obrotu. Jednak w stosunku do nich będą miały zastosowanie mechanizmy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), zgodnie z którymi producenci zostaną zobowiązani m.in. do pokrycia kosztów zbiórki opakowań z rynku.