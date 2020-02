10 wydarzeń i informacji, które wpłynęły na rynek spożywczo-handlowy w styczniu 2020 r.

1. To nie był dobry początek roku dla branży drobiarskiej. Wykrycie ognisk ptasiej grypy na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce a później w innych regionach kraju to zła wiadomość nie tylko dla hodowców, ale także duży znak zapytania dla odradzającego się eksportu polskiego drobiu do Chin i Republiki Południowej Afryki. Wszystkie najświeższe informacje na temat grypy ptaków zbieramy na bieżąco pod słowem kluczowym GRYPA PTAKÓW.

2. W Mlekpolu nastąpiły duże zmiany. Jak dowiedział się serwis portalspożywczy.pl, odwołany został dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Zawadzki, który swoją funkcję sprawował kilkanaście lat. Nowym przewodniczącym został Sławomir Przytuła, który zapowiada konkretne zmiany. Czytaj: W Mlekpolu idzie nowe. Kilka dni później ogłoszono zmiany w innej dużej mleczarni. W dniu 28 stycznia 2020 odwołany ze swej funkcji został Przewodniczący Rady Nadzorczej OSM Włoszczowa Pan Michał Matuszczyk. Jego miejsce zajął Tadeusz Konieczny. Czytaj: Odwołany został przewodniczący Rady Nadzorczej kolejnej dużej mleczarni

3. Styczeń był ostatnim miesiącem funkcjonowania Wielkiej Brytanii w strukturach Unii Europejskiej. Jak to wpłynie na przedsiębiorców? Do końca 2020 roku w Wielkiej Brytanii będą obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. W tym czasie nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania. Zachowany zostanie także swobodny przepływ osób oraz pracowników, nadal dowód osobisty będzie honorowanym dokumentem podróży. To się może zmienić dopiero od 1 stycznia 2021 r. Tymczasem eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego wskazują, że po brexicie możemy spodziewać się mocnego ograniczenia polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii, do której trafia ok. 8 proc. naszych towarów i usług, w tym żywność. Wymianę handlową mogą ograniczać m.in. kontrole celne, sanitarne, fitosanitarne. Więcej o BREXIT!