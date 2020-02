100 Najbogatszych Polaków 2020 - przedstawiciele branży spożywczej i handlowej na liście!

Na tegorocznej Liście jest aż 56 miliarderów, podczas gdy przed rokiem było ich 42.

Po raz drugi najbogatszym Polakiem został Michał Sołowow – jego majątek wzrósł aż o 2 mld zł. Początki jego biznesowej kariery wiążą się z budownictwem i firmą Mitex, która swego czasu była największa w branży. Później inwestował w przemysł – Cersanit, Barlinek czy w końcu Synthos, którego przekształcił w globalną firmę chemiczną.

Na drugim miejscu pojawił się Zygmunt Solorz, który dysponuje majątkiem na poziomie ok. 12 mld zł. Twórca Telewizji Polsat wyszedł już daleko poza tą branżę – Cyfrowy Polsat kontroluje obecnie Polkomtela (operatora sieci Plus), Netię, a ostatnio kupił poważne udziały w informatycznym Asseco. Do tego Solorz kontroluje także spółki energetyczne, nieruchomościowe czy finansowe.

Podium dopełnia Jerzy Starak z majątkiem 9,6 mld zł. Perłą w koronie jego biznesowego imperium jest farmaceutyczny gigant Polpharma, ale należy do niego także producent preparatów ziołowych Herbapol. Jest też udziałowcem Zakładów Tłuszczowych Kruszwica.

Na czwartej pozycji znalazł się tajemniczy twórca sieci marketów Dino Tomasz Biernacki. Miliarder, który stroni od mediów, zdołał powiększyć swój majątek do 8,1 mld zł.

Zbigniew Komorowski, współwłaściciel Bakomy i Grupy Polskie Młyny, z majątkiem szacowanym na 1,96 mld zł znalazł się na 19 miejscu w zestawieniu - awansował z 24 pozycji w 2019 r.

26. miejsce zajął Wojciech Śmiechowski, prezes zarządu Inter Europol „Piekarnia Szwajcarska” z 1,69 mld zł majątku. A 39 miejsce należy do Wiesława Wawrzyniaka, właściciela AWW - największego polskiego producenta alkoholu (ma takie marki jak m.in.: Żołądkówka, Alaska, Jarzębiak).

Z 46. miejsca na 38. w zestawieniu Forbesa awansowała rodzina Państwa Teresy i Kazimierza Mokryszów, twórców Mokate. Ich majątek wyceniany jest na 1,21 mld zł.

Z kolei 45. miejsce zajął Andrzej Grabowski, współwłaściciel Grupy Polmlek (1,155 mld zł). Drugi ze współwłaścicieli mleczarskiego giganta - Jerzy Borucki - zajął 46. miejsce z 1,080 mld zł.

Następne, 27. miejsce, w rankingu należy do pięciu założycieli Grupy Maspex, których majątek wyceniany jest na 1,071 mld zł (każdego z biznesmenów).

Dariusz Oskroba, prezes Zakładów Piekarskich Oskroba, uplasował się na 56. pozycji z majątkiem 1,009 mld zł.