2 Sisters Storteboom zainwestował w obiekt pod Poznaniem

GIC kupuje europejskie portfolio nieruchomości logistycznych za ok. 950 mln EUR

Inwestycja w Komornikach jest pierwszym projektem firmy Jakon dla członka grupy 2 Sisters Food Group, będącej wiodącą grupą wśród brytyjskich firm przemysłu spożywczego.

W związku z profilem działalności inwestora polegającym na produkcji oraz konfekcjonowaniu żywności zastosowano szereg rozwiązań niezbędnych do zachowania odpowiednich norm i standardów, związanych z podwyższonymi wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.

- Ponieważ cały zakład pełni funkcję chłodni, w której na stałe utrzymywana jest temperatura 0-2 st. C, konieczne było zastosowanie rozbudowanego systemu chłodnictwa. Inwestor zdecydował się na nowoczesną technologię chłodu w której w całości wyeliminowano szkodliwe dla środowiska czynniki freonowe, a w ich miejsce zastosowano czynnik, którego wpływ na środowisko naturalne jest minimalny. Wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz wskaźnik potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP) dla zastosowanego czynnika chłodniczego wynosi 0 – mówi Maciej Tomkowiak, koordynator projektu w firmie Jakon. - W obiekcie postawiono także na racjonalną gospodarkę odpadami. Dzięki dobrze zaplanowanemu cyklowi technologicznemu, wdrożeniu zakładowych procedur oraz automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych udało nam się, wspólnie z inwestorem, zredukować ilość powstających odpadów do poziomu 0,01 proc. całej produkcji. W liczbach oznacza to powstawanie zaledwie 100kg odpadów z produkowanych 1 mln kg produktów spożywczych – dodaje.

