3 miesiące kwarantanny spowolnią wzrost UE o 5 proc. PKB

"FAZ", cytowany przez Reutera, podał, że zgodnie z prognozą Lagarde skutki gospodarcze kwarantanny mogą spowolnić wzrost gospodarczy od 2 do 10 proc.

Szacunki te opierają się na założeniu, że każdy miesiąc zastoju, spowodowanego pandemią koronawirusa, będzie powodował kurczenie się gospodarki o 2,1 proc. PKB.

W poniedziałek Lagarde powiedziała ministrom finansów strefy euro, że gotowa jest użyć wszelkich środków, aby nie dopuścić do rozpadu unii walutowej. Szefowa banku "oznajmiła bardzo jasno, że EBC zrobi wszystko, co konieczne, aby uniknąć fragmentacji strefy euro" - powiedział minister finansów Włoch Roberto Gualtieri.

Reuters przypomina, że w latach kryzysu finansowego w UE ówczesny szef EBC Mario Draghi powiedział, że "zrobi wszystko, co konieczne, by uratować euro", co wyraźnie uspokoiło inwestorów.

EBC zaoferował już w ubiegłym tygodniu zastrzyk finansowy dla unijnych gospodarek; dostarczy bankom pożyczki, których oprocentowanie może wynosić nawet minus 0,75 proc., oraz zwiększy w tym roku program skupowania obligacji o 120 mld euro.

Pole manewru EBC jest jednak ograniczone, ponieważ od dłuższego czasu stosuje kilka rozwiązań mających wesprzeć gospodarkę strefy euro, a podstawowa stopa procentowa jest ujemna, została bowiem obniżona do minus 0,5 proc.